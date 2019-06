Korku Efsanesi DOOM'un Son Oyunu Eternal'ın Çıkış Tarihi Açıklandı

Kaynak: WebTekno

The Elder Scrolls 6 ya da Starfield'dan bir ses gelmemesinin ardından Bethesda'nın E3 konferansının gözbebeği DOOM Eternal oldu. Beklendiği üzere zamanının büyük kısmını oyun içi görüntüleri göstermekle geçiren Bethesda, hem tek oyunculu hikaye modundan hem de çok oyunculu modundan bahsetti. Bethesda ayrıca oyunun bu sene bitmeden geleceğini de bildirdi.DOOM Eternal, 22 Kasım 2019 tarihi için hazırlanıyor. Bu da yurt dışındaki yıl sonu alışveriş dönemine geldiği için zaten fazlasıyla rağbet gören oyunun patlama ihtimalini bir hayli yükseltiyor. Tek oyunculu hikaye modundan bahseden Bethesda, eski oyunlarda olduğu gibi binlerce değilse bile yüzlerce canavarla başa çıkmanız gerektiğini belirtti ve kaynak yönetiminin her şeyden daha önemli olacağını belirtti. Başka bir deyişle yanan düşmanları omzunuzdaki ekipman fırlatıcısıyla vurduğunuzda ekstra zırha sahip olacaksınız. Bunun yanı sıra düşmanları 'Glory Kill' ile öldürdüğünüz zaman canınız yenilenecek.Tek oyunculu hikaye modunun yanı sıra DOOM Eternal'ın Battlemode isimli çok oyunculu modundan da bahseden Bethesda, iki şeytana karşı bir adet tam donanımlı 'Slayer'ın olacağından bahsetti. Beş maçta en fazla galip gelen kişi ise oyunu kazanacak. Şeytan karakteri oynayan oyuncular aynı zamanda yapay zeka destekli oyun dışı karakterleri de arena içerisine dahil edebilecek. Oyunun çok oyunculu moduna dair daha fazla bilgiyi QuakeCon'da alacak olsak da aşağıdaki video aracılığıyla oyunun çok oyunculu modundan gelen fragmanı izleyebilirsiniz.DOOM Eternal, standart sürümün yanı sıra Deluxe Edition olarak iki farklı seçenekle hayranlarının karşısına çıkacak. Deluxe Edition, içerisinde fiziksel olarak fazla bir artıyı barındırmasa da oyunun kopyasının yanı sıra ilk iki ek paketi (DLC) ücretsiz edinebileceğiniz bir bilet, Demonic Slayer dış görünümü ve klasik silah sesi paketini barındıracak.DOOM Eternal, 22 Kasım 2019 tarihinde Xbox One , PlayStation 4, PC, Nintendo Switch ve Google Stadia platformlarında oynanabilecek.