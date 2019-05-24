Korku Evi Çalışanı, Müşteriyi Korkutmak İsterken Yaralandı

Samsun'da korku evi çalışanı 20 yaşındaki S.A., oyun sırasında müşteriyi korkutmak isterken kolunu aynaya çarptı. Kaza sırasında kırılan ayna S.A.'nın kolunda kesiğe yol açtı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Korku evi çalışanı S.A. oyun sırasında salona giren müşterileri korkutmak için bir anda hamle yaptı. S.A., karanlık odada kolunu aynaya çarptı. Talihsiz çalışan, kırılan aynanın kolunu kesmesi sonucu yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Müşteriyi korkutmak için yaşadığı kaza nedeniyle yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. S.A. götürüldüğü özel bir hastanede tedaviye alınan S.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA