Korkuluğun sivri ucu öğrencinin ayağına saplandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Karaköprü
ilçesinde ayağına korkuluk demiri saplanan öğrenci, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesindeki Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu'nda 7'inci sınıfa devam eden F.S., oyun oynadığı sırada ayağına okulun bahçesindeki demir korkuluk saplandı. Öğrencilerin haber vermesi üzerine okul idarecileri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan F.S., 112 Acil Servis
ekiplerince Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa,İtfaiye,Karaköprü