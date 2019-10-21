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Korkuluk demirlerine sıkışan çocuk için mahalleli seferber oldu

DİYARBAKIR'da, 4 yaşındaki çocuk pencere kenarında oturduğu sırada dengesini kaybederek korkuluk demirlerine sıkıştı.

21.10.2019 21:56Korkuluk demirlerine sıkışan çocuk için mahalleli seferber oldu

DİYARBAKIR'da, 4 yaşındaki çocuk pencere kenarında oturduğu sırada dengesini kaybederek korkuluk demirlerine sıkıştı. Annesinin kollarından tuttuğu çocuk için mahalleliler pencere altında yorgan açtı, alt komşu ise pencereye çıkıp kurtarmaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çocuk kurtarılırken o anlar bir mahalleli tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 19 Ekim'de, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında oturan ailenin 4 yaşındaki erkek çocuğu, korkuluğu bulunan pencere kenarında oturduğu sırada dengesini kaybetti ve korkuluk demirleri arasında sıkıştı. Çocuğunun sıkıştığını fark eden anne, koşup oğlunun kollarından tutarak, yardım istedi. Kadının sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalleli önlem için pencerinin altında battaniye açarken, kadının alt komşusu ise pencereye çıkıp, çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, raylı merdivenle çocuğun sıkıştığı pencere çıktı. Ekipler, yaptıkları müdahalenin ardından korkuluk demirleri arasında sıkışan çocuğu kurtarıldı.

O anlar, bir mahalleli tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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