Korkuluk Filmi

June ve Carl, henüz çocukken ailelerinin korkunç bir şekilde öldürülmesine tanık olur. Yaşananları içlerinde bir sır olarak saklayan kardeşler, ailelerini kaybettikleri eve bir daha ayak basmaz. June ve Carl, her ne kadar geçmişi arkalarında bırakıp hayatlarında yeni başlangıçlar yapsalar da Carl’ın ani ölümü her şeyi değiştirir. June, kardeşinin intiharının geçmişle bağlantılı olduğunu düşünür ve araştırma yapmak için yıllar önce terk ettiği eve geri döner. Genç kadının tek isteği, ailesini kendisinden alan kötülükten intikamını almaktır.Yönetmen:
Louisa WarrenSenaryo:
Shannon HolidayOyuncular:
Kate Lister, Louisa Warren, Cassandra French, Tim Freeman, Darrell Griggs, Tiffany-Ellen Robinson, Tommy VilésFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Curse of the ScarecrowYapımcı Firma:
ChampDog FilmsYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
84 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
26.07.2019Korkuluk Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.