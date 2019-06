Korkuluk Filmi

Korkuluk Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

June ve Carl, henüz çocukken ailelerinin korkunç bir şekilde öldürülmesine tanık olur. Yaşananları içlerinde bir sır olarak saklayan kardeşler, ailelerini kaybettikleri eve bir daha ayak basmaz. June ve Carl, her ne kadar geçmişi arkalarında bırakıp hayatlarında yeni başlangıçlar yapsalar da Carl’ın ani ölümü her şeyi değiştirir. June, kardeşinin intiharının geçmişle bağlantılı olduğunu düşünür ve araştırma yapmak için yıllar önce terk ettiği eve geri döner. Genç kadının tek isteği, ailesini kendisinden alan kötülükten intikamını almaktır.Louisa WarrenShannon HolidayKate Lister, Louisa Warren, Cassandra French, Tim Freeman, Darrell Griggs, Tiffany-Ellen Robinson, Tommy VilésKorkuCurse of the ScarecrowChampDog Films2018İngiltereİngilizce84 dk.CJ Entertainment Turkey26.07.2019