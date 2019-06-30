Korkunç cinayet sonrası sanatçı Feridun Düzağaç'tan 2 önemli iddia

Çanakkale 'nin Bozcaada ilçesinde bir eğlence mekanından çıkışta 4 kişi tarafından dövülen Ramazan Öksüz (31) yaşamını yitirdi. Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan sanatçı Feridun Düzağaç , olay yeri incelemesi yapılmadan kanların yıkandığını ve yerel gazetecinin tehdit edildiğini öne sürdü.

Olay, saat 03.30 sıralarında Bozcaada ilçesi Arka Deniz mevkiinde meydana geldi. Ramazan Öksüz, bir eğlence mekanında eğlendikten sonra çıkışta 4 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Grubun tekmeleyip yumrukladığı Öksüz yerde hareketsiz kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen Ramazan Öksüz, sağlık ekibinin yaptığı 45 dakikalık kalp masajına rağmen hayata döndürülemedi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Öksüz'ü döven 4 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Ramazan Öksüz'ün cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

FERİDUN DÜZAĞAÇ'IN AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Feridun Düzağaç, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar içinde 'bu eskiden güzel' adada biriktirdiğimiz tüm anıları bir anda anlamsız kılan vahşi bir cinayete kurban verdiğimiz dadamız Ramazan , daha seni toprağına veremeden arkandan konuşan yerel vicdansızlığın ...gecenin son gemisiyle adaya geçip seni aramızdan çalan canilerin ...bu vahşet yaşanırken seyredip katline seyirci kalan soysuzların...olay yeri incelemesi yapılmadan kanını yıkayan kansızların ve bunlara cesaret verenlerin...yerel gazeteciyi "haberini yaparsan bedelini ödersin" ile tehdit eden adam kayırmacılığın....bir daha o barın açılmasına izin verecek izansızlığın kökü kuruyana kadar hatırana sahip çıkacağıma, sahip çıkılması için elimden geleni yapacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin olsun koca oğlan..."