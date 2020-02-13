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Korkunç cinayetin sanıklarına ceza yağdı

Antalya'da kafasına siyah poşet geçirilip, elleri ayakları bağlı ve cinsel organı kesilmiş halde ölü olarak bulunan belediye çalışanının katil zanlısı olduğu iddia edilen 3 sanık hakkında karar açıklandı.

13.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:28Korkunç cinayetin sanıklarına ceza yağdı
'da kafasına siyah poşet geçirilip, elleri ayakları bağlı ve cinsel organı kesilmiş halde ölü olarak bulunan belediye çalışanının katil zanlısı olduğu iddia edilen 3 sanık hakkında karar açıklandı. Sanıklardan 1'i 25 yıl, diğeri 17 yıl alırken, diğer sanık ise beraat etti.

Olay, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyede şoför olarak çalışan ve kayıp olarak aranan 3 çocuk babası Halit Yılmaz'ın (50) öldürülmesine ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler yaptıkları inceleme sonucu Halit Yılmaz'ın öldürülmesine ilişkin Muhammet Y. (37) ve eşi Z.Y. (34) ile Şükrüllah T.'yi (36) evlerinde gözaltına aldı. Z.Y.'nin, Halit Yılmaz'ı olaydan 8 gün önce akşam saatlerinde telefonla arayarak, "Gel birlikte iftar yapalım" diye davet ettiği ve bu sırada Z.Y.'nin eşi Muhammet Y. ve Şükrüllah T. tarafından darp edilerek etkisiz hale getirildiği öne sürüldü. Şüphelilerin daha sonra Halit Yılmaz'ı Korkuteli ilçesine götürüp, burada başına poşet geçirip, el ve ayaklarını bağladıktan sonra boğarak öldürdükleri iddia edildi. Halit Yılmaz'ın cesedi Antalya-Korkuteli yolu Cehennem Deresi mevkisinde uçurumda üzeri çalılarla kapatılmış şekilde bulundu.

Evlerinde gözaltına alınan Muhammet Y. ve eşi Z.Y. (34) ile Şükrullah T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sanıklar, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Şükrullah T. ve Muhammet Y'ye 'kasten insan öldürmek' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra Şükrullah T.'nin cezası iyi halden 25 yıla düşürülürken, Muhammet Y.'nin cezası da 17 yıla indirildi. Z.Y. ise beraat etti. - ANTALYA

Halit Yılmaz, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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