15 Kasım 2018, 10:51

Kamyonetle Forklift Arasına Sıkışan İşçinin Tüyler Ürperten Ölümü Kamerada!

ABD'nin Florida eyaletinde birbirlerine çarpmaması için iki aracın arasına giren işçinin iç organları ezildi. Kamyonetle forklift arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti. Dehşet anları kameraya yansıdı.

ABD'nin Florida eyaletinde birbirlerine çarpmaması için iki aracın arasına giren işçinin iç organları ezildi. Başta iyi gözüken olan adam, kısa süre içinde kendinden geçti. Kamyonetle forklift arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti. Dehşet anları kameraya yansıdı.

İÇ ORGANLARI EZİLDİ

Birbirlerine çarpmaması için iki aracın arasına giren şahsın iç organları ezildi.

KENDİNDENGEÇTİ

Başta iyi gözüken olan adam, kısa süre içinde kendinden geçti.

KURTARILMADI

Hemen arkadaşı tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşçi,Florida,Amerika Birleşik Devletleri
15 Kasım 2018 Perşembe 10:51



YORUMLAR (2)
TURGAY: bırak çarpıssın araçlar ya senin canından daha mı kıymetli
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ÇERKEZ: insanın o anda basireti bağlanıyor yazık
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