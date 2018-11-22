Korkunç Patlamanın Görüntüsü Ortaya Çıktı

Afganistan
'ın başkenti Kabil
'de 2 gün önce 55 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısının görüntüsü ortaya çıktı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğum günü münasebetiyle bir düğün salonunda düzenlenen program sırasında intihar saldırısı düzenlenmişti. Patlamada 55 kişi hayatını kaybetmiş, 94 kişi de yaralanmıştı. Saldırı anının kamera kayıtlarında, Kuran-ı Kerim okunduğu sırada canlı bombanın kendisini patlattığı ve insanların korkuyla salondan kaçtığı görülüyor.
(İHA)
22 Kasım 2018 Perşembe 11:56