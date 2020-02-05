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Yöneticisinin tecavüz girişimine maruz kalan kadın, yaşadıklarını anlattı: Olayın etkisinden kurtulamıyorum

Düğün organizasyonu şirketinde çalışan bir kadın, yöneticisinin tecavüz girişimine maruz kaldı. Yaşadıklarını anlatan genç kadın, "Psikolojik anlamda çöküntüdeyim. Olayın etkisinden kurtulamıyorum" dedi.

05.02.2020 07:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 08:17

Düğün organizasyon şirketinde çalışan K.C, yöneticisi Mustafa Y.'nin kendisini lüks bir otelde taciz ettiğini öne sürdü. Yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan K.C, "Psikolojim bozuldu, olayın etkisinden kurtulamıyorum" dedi.

Lüks bir otelde düzenlenen düğünü organize eden şirketin yöneticisi Mustafa Y. tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden K.C, cumartesi gecesi yaşadıklarını sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:

"KAÇMAYA YELTENİNCE BENİ BİR ODAYA KAPATTI"

"Çalıştığım şirketin yönetici çalışanı tarafından cinsel saldırıya uğradım ve darp edildim. Beni organizasyonun gerçekleştiği alanın dışına çıkardı. Beni asansöre götürdü. Asansörde beni taciz etmeye başladı. 'Kendine gel' deyip onu ittim. Bir kat çıktık. Kaçmaya yeltenince şahıs beni bir odaya sürükleyip kapıyı kapattı. Taciz etmeye çalışınca çığlık atarak odadan kaçtım. Bu adam birçok kişiyi çalışırken taciz eden biri. Herkes işini kaybetmemek için susmuş durumda. Şirket ise şikâyetimi geri çekmem konusunda bir kez daha düşünmemi söyledi. Darp raporu aldım. İfademi verdim. O gece eve tek başıma bir taksi ile şüphe ve endişe içinde titreyerek döndüm. Psikolojik anlamda çöküntüdeyim. Olayın etkisinden kurtulamıyorum."

TUTUKLANDI

K.C'ye paylaşımları üzerine çok sayıda destek tweet'i atıldı. K.C'nin başvurusu üzerine, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Mustafa Y. ekipler tarafından gözaltına alındı. Mustafa Y'nin ifadesinde, "Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Mustafa Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şirketten yapılan açıklamada, Mustafa Y. ile iş akdinin feshi için hukuk müşavirliğine talimat verildiği belirtildi.

BeşiktaşBeşiktaş'ta çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işveren tutuklandı

Yöneticisinin tecavüz girişimine maruz kalan kadın, yaşadıklarını anlattı: Olayın etkisinden kurtulamıyorum

3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (12)
HAK HUKUK ADALET:Asla bu tarz suçların cezai işlemi hafif olmamalıdır. Lakin araştırılıp sorgulanmadn sadece kadın olduğu için ve sosyal medyada oluşturulan baskı altında verilen kararların ne kadar doğru olduğuda araştırılmalıdır. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki günümüz zamanında bir kadın el işareti ile toplum içinde bu adam beni taciz etti diye bagırsa adam etmese bile linç edilir, kadın mahkemeye verse adam direk ceza alacak duruma getırıldı artık kadınların hakkı savunulurken erkeklerın hakkı göz ardı edilmekte
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4 0
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AH ULEN:idam idam idam hava alması bile haram bunlara
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DERİN GÖLGE:insanlar kendi anasını bacısını düşünüp empati yapsın namus kavramı az da olsa kalmışsa
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ADİL:BEN ERKEK OLARAK KORKUYORUM ARTIK. BİR DÜŞMANIN OLSA BAYANIN BİRİNİ BAŞINA MUSALLAT ETSE ISSIZ BİR YERDE YA DA SOKAKTA ÇIĞLIK ATIP TACİZ ETTİ DESE YANDIK. . . HUKUK TAMAMEN KADININ YANINDA YER ALMAMALI ADİL VE EŞİT OLMALI ADALETİN SİMGESİ TERAZİ İSE O TERAZİ BAYANDAN YANA DEĞİL HERKESTEN YANA EŞİT OLMALI.
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11 0
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VATANDAŞ:haber doğru olabilir ama tam tersi olabilir kadın istediğini yaptırmak için iftira atarsa ne olacak
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CEVAP:aynen tek yönlu düsünerek yorum yapmayın
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0 0
ALİBERGAMALI:YALAN. Zerre kadar inanmıyorum. Mahkemelerin kadınlardan yana olması nedeniyle bir kadının bir erkeği hiç yere şikayet etmesi yetiyor. Erkek suçsuz dahi olsa hem toplum hemde mahkeme tarafından araştırılıp sorgulanmadan TACİZ adı altında içeriye atılıyor. Yazık hakim, savcılarımız ve toplumumuzun geldiği duruma bakın :(
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MERT:Bir kadın adı çıkma pahasına durduk yere asla böyle bir iftira atmaz..
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4 4
USLU:Akıl dağıtılırken sen neredeydin
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3 4
ÜLKEM:EKMEK İÇİN AİLESİNİN RIZKI İÇİN ÇALIŞANINA TACİZDE BULUNAN KİŞİYE EN AĞIR ÖRNEK OLSUN DİYE AĞIR CEZA VERMELİ
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13 1
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