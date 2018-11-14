Korkutan Açıklama: Balığın Yanında Roka Yerseniz...

Roka salatası tarifi yapımı oldukça basit ve sağlıklı salata tarifleri arasında ilk sırada yer alıyor. Yaz kış salata tüketmeyi seviyorum diyorsanız özellikle kış mevsiminde roka salatası tarifini deneyebilirsiniz. Sağlığımıza faydaları açısından geniş bir yelpazeye sahip olan roka salatası tarifini henüz denemediyseniz aşağıda vermiş olduğumuz roka salatası tarifine göz atabilirsiniz.
Roka salatası tarifi
Malzemeler
- 1 demet roka
2 dal taze soğan
Tanelenmiş nar
2 tane domates
Limon suyu Nar
ekşisi
Tuz
Servis önerisi: Üzerine ceviz serperek servis edebilirsiniz.
Roka salatası nasıl yapılır ?
Demet halindeki rokayı tek tek parçalara ayırıp iyice yıkayın. Daha sonra elinizle rokaları parçalayın. Parçalamış olduğunuz rokaları salata kabının içerisine alın. Sonrasında 2 adet domatesi dilimleyip salatanın içerisine ekleyin. Dilimlemiş olduğunuz soğanı ve tanelere ayırdığınız narı da salatanıza ekleyin. Damak zevkinize göre roka salatası tarifinin içerisine limon, nar ekşisi ve tuz ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.
Balığın yanında roka tüketenler dikkat!
Roka salatası özellikle balık yemeklerinin yanında tüketilmektedir. Ancak uzmanlar balık yemeklerinin yanında roka tüketilmesini önermiyorlar. Halk arasında 'kemik erimesi' olarak bilinen osteoporoz, tedavi edilmediğinde omurga, kalça ile el bileklerinde ciddi kırıklara ve şiddetli ağrılara neden olabiliyor. Bu yüzden kemik kaybına yol açan faktörlerden kaçınmak çok önemli. Bunun bir yolu da balığın yanında roka yememek! Beslenme ve Diyet Uzmanı Kamuran Diğdem Özkahya, rokanın içeriğinde bulunan yüksek demirin balıkla birlikte yendiğinde kalsiyumun emilimini azalttığı uyarısında bulunarak "Dolayısıyla özellikle kılçığıyla birlikte tüketilebilen küçük balıklardaki kalsiyumun vücut tarafından kullanılması için yanında roka yememeye özen gösterin" diyor.
Nar
14 Kasım 2018 Çarşamba 19:00