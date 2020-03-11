Korkutan çukur dolduruldu
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde apartman sakinlerini korkutan inşaat çukuru toprakla dolduruldu.
11.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:26
Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde apartman sakinlerini korkutan inşaat çukuru toprakla dolduruldu.
Camiatik Mahallesi Kazdağı Yokuşu Sokak'ta inşaat çalışması nedeniyle 4 katlı bir apartmanın kazılan yan tarafı, bina sakinlerine yıkılma endişesi yaşatmıştı. Yapılan girişimler sonucu çukur toprakla dolduruldu. Metrelerce derinlikteki inşaat çukurunun toprakla doldurulmasının ardından bitişiğindeki binada oturan vatandaşlar ve mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.
Apartman sakinlerinden Ramazan Bülbül, çukurun doldurulması nedeniyle arsa sahibine ve belediyeye teşekkür etti. - TEKİRDAĞ
Camiatik Mahallesi Kazdağı Yokuşu Sokak'ta inşaat çalışması nedeniyle 4 katlı bir apartmanın kazılan yan tarafı, bina sakinlerine yıkılma endişesi yaşatmıştı. Yapılan girişimler sonucu çukur toprakla dolduruldu. Metrelerce derinlikteki inşaat çukurunun toprakla doldurulmasının ardından bitişiğindeki binada oturan vatandaşlar ve mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.
Apartman sakinlerinden Ramazan Bülbül, çukurun doldurulması nedeniyle arsa sahibine ve belediyeye teşekkür etti. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Güncel
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Güncel
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Güncel
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Güncel
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor