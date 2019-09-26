Korkutan deprem sonrası Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak mı?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında cumartesi günü oynanacak olan derbi maçın ne olacağı merak ediliyor. Tüm İstanbul ve çevre illerden hissedilen büyük depremin ardından büyük panik yaşanırken, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili merak edilen sorulara bir yenisi daha eklendi: Derbi oynanacak mı?

Fanatik'te yer alan habere göre;TFF yönetimi henüz bu konuyla ilgili bir toplantı yapmış değil. Deprem çok kısa bir süre önce olduğu için bir karar verilmiş değil. TFF yönetiminin olası gelişmeler ışığında olağanüstü toplanarak bir karar alabileceği bildiriliyor. TFF yönetiminin İstanbul Valiliği ile irtibatta olduğu ve valilikten bir görüş talep edeceği bildiriliyor.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

TFF'nin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul ve çevresinde meydana gelen sarsıntı nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybının yaşanmamış olmasını diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da korkutan deprem sonrası, "Devasa stat bile salıncak gibi sallandı. Allah korusun" ifadesini kullanmıştı.