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Korkutan deprem sonrası Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak mı?

İstanbul'da büyük paniğe neden olan deprem sonrasında cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanıp oynanamayacağı merak ediliyor. TFF'nin valilikle irtibat halinde olduğu ve görüş talep edeceği öğrenildi.

26.09.2019 16:18

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında cumartesi günü oynanacak olan derbi maçın ne olacağı merak ediliyor. Tüm İstanbul ve çevre illerden hissedilen büyük depremin ardından büyük panik yaşanırken, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili merak edilen sorulara bir yenisi daha eklendi: Derbi oynanacak mı?

Fanatik'te yer alan habere göre;TFF yönetimi henüz bu konuyla ilgili bir toplantı yapmış değil. Deprem çok kısa bir süre önce olduğu için bir karar verilmiş değil. TFF yönetiminin olası gelişmeler ışığında olağanüstü toplanarak bir karar alabileceği bildiriliyor. TFF yönetiminin İstanbul Valiliği ile irtibatta olduğu ve valilikten bir görüş talep edeceği bildiriliyor.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

TFF'nin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul ve çevresinde meydana gelen sarsıntı nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybının yaşanmamış olmasını diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da korkutan deprem sonrası, "Devasa stat bile salıncak gibi sallandı. Allah korusun" ifadesini kullanmıştı.

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Korkutan deprem sonrası Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(7)
FENER KORKUSU:Fener korkusu böyle bir şey herhalde. Maçı iptal ettirmek için TFF ye başvururlar.
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HAYDAR:DANDİKBAHÇE ÇARE ARIYOR GEL GEL ACITMIYCAM
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FB18:hafta sonu superlig maçlarıda var derbi farkli bir lig mi
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KSK Lİ MESUT:Yine ingiliz fransız oyunları başlıyo anlaşılan... kocanİz geliyor conconlar suyu ısıtın...
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MEMET33:depremden en çok adalar ve kadıköy etrafındaki RUM vatandaşlar etkilenmiş ee Türkler kadar cesur değiller tabi. şimdi RUM takımı fenerdede Yusuf Yusuf sesleri başlamış. Gelin sizin suyunuz zaten ısındı çoktan.
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VATANDAŞ:6alatasaray kaçacak yer yok :))))))))
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MEMET33:yok artık sende. . . . . . . . . . . . niye oynanmasın. savaşmı var. deprem her an oolabilir o zaman kimseyi hiç bir zaman bir yerde toplamayın. ohooooo. . . .
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