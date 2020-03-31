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Korkutan görüntünün ardından Nakliyeciler Sitesine neşter

İzmir'in Bornova ilçesinde, korona virüsüne rağmen kalabalık olması nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Nakliyeciler Sitesine girişler kısıtlandı.

31.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:23
Korkutan görüntünün ardından Nakliyeciler Sitesine neşter

İzmir 'in Bornova ilçesinde, korona virüsüne rağmen kalabalık olması nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Nakliyeciler Sitesine girişler kısıtlandı.


Türkiye 'nin pek çok yerinden kamyoncunun yük almak için geldiği Nakliyeciler Sitesinde ortaya çıkan görüntüler, korona virüsü salgınının hakim olduğu şu günlerde korkutmuştu. Konunun gündeme gelmesinin ardından zabıta ve emniyet ekipleri harekete geçti. Bu kapsamda, Kara Nakliyecileri Sitesine girişler, kalabalığı engellemek amacıyla site içinde en fazla 10 kişi olacak şekilde kısıtlandı; ayrıca bölgede bulunan vatandaşların ateş ölçümleri yapıldı ve maske dağıtıldı.


Amacın insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde sosyal mesafeyi korumak olduğunu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Nakliyeciler sitemiz, İzmir'i Türkiye'nin her köşesine bağlayan, her türlü sanayi ya da tarımsal ürünün nakliyesinin çalıştığı bir borsadır. Buradaki canlılık ve hareketlilik, ticari yaşamdaki hareketliliğinde bir göstergesidir; ancak korona virüs tedbirleri çerçevesinde bulaşma riskini azaltmak, ülke genelinde her yere giden kamyoncularımızı korumak tedbirler almak zorunlu hale geldi. Emniyet müdürlüğümüzle birlikte aldığımız tedbirler, en başta kamyoncularımızı sonra da tüm insanımızı korumaya yöneliktir" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Bornova, İzmir, Güncel
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