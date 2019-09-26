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Korkutan İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi: Önce kırılma sonra titreme sesi

İstanbul'da endişe yaratan 5,8 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı ortaya çıktı. ABD'de yeraltını inceleyen üniversite konsorsiyumu tarafından deprem anında kaydedildiği ifade edilen internet sitesinden paylaşıldı. Ses kayında önce kırılma sonra ise titreme sesi duyuluyor.

26.09.2019 23:16Korkutan İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi: Önce kırılma sonra titreme sesi

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik deprem Marmara'nın birçok ilinde hissedilerek endişe yaratırken, ABD'den depremle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

DEPREMİN SES KAYDI YAYINLANDI

İstanbul'da 26 Eylül 2019'da yerel saat ile 14:00 civarında meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından ABD'nin başkenti Washington merkezli çok sayıda üniversitenin konsorsiyumu ile oluşan Sismoloji için Anonim Araştırma Kurumları (IRIS), depremin yeraltındaki ses kaydını, resmi web sitesinde paylaştı.

KIRILMA VE ARDINDAN TİTREME SESİ

Siteden yayımlanan ve 5 saniye süren kayıtta önce bir kırılmayı andıran gürültünün ardından titreme sesi duyuluyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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