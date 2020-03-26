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Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor

Ülkemizde 2 bin 433 kişiyle enfekte olan ve 59 can alan ölümcül koronavirüsteki vaka sayısı en çok ölümün yaşandığı iki ülke olan İtalya ve İspanya'dan daha hızlı artış gösteriyor. Bu durum kamuoyunda korku ve paniğe sebep olurken; uzmanlar, Türkiye'nin İtalya ve İspanya'dan daha kötü duruma gelmesinin mümkün olmadığını dile getiriyor.

26.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:30

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs 21 bin 308 kişinin ölümüne sebep oldu. Yarım milyona yakın insanın enfekte olduğu virüs, 10 Mart'ta ülkemize de sıçradı ve bu güne kadar 59 can aldı. Öte yandan vaka sayısı 2 bin 433'e ulaşırken, vaka sayısının hızla artması kamuoyunda Türkiye ile İtalya 'nın kıyaslanmasına sebep oldu.

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI HIZLA ARTIYOR

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası, 10 Mart'ta tespit edildi. Bu gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart'ta gece yarısı 01.00'de duyurdu. 12 Mart'ta açıklanan bir vakayla toplam sayı ikiye yükseldi. Bu rakam 13 Mart'ta beşe, 14 Mart'ta altıya, 15 Mart'ta 18'e, 16 Mart'ta 47'ye çıktı.

Türkiye'de vaka sayısı 17 Mart'ta 98'e ulaşırken, ilk ölüm haberi de aynı gün geldi. 18 Mart'ta ölü sayısı ikiye, vaka sayısı ise 191'e yükseldi. Bugün ise toplam vaka sayısı 2 bin 433'e ulaştı.

TÜRKİYE, İTALYA VE İSPANYA'DAN HIZLI YÜKSELDİ

Türkiye'de koronavirüs salgının ilk görüldüğü tarihten bu yana 16 gün geçmiş durumda. 16. gün sonunda Türkiye'deki toplam vaka sayısı 2 bin 433'ken en çok ölümün yaşandığı İtalya'da salgının 16. gününde toplam vaka sayısı bin 701'di. 3 bin 647 kişinin hayatını kaybettiği İspanya 'da ise salgının 16. gündeki toplam vaka sayısı sadece 84'tü.

KAMUOYUNDA PANİĞE SEBEP OLDU

Türkiye'deki salgının ilk günlerinde yaşanan vaka ve ölü sayılarının İspanya ve İtalya'da yaşanılandan hızlı artması kamuoyunda paniğe ve korkuya sebep oldu. Vatandaşların bir kısmı, Türkiye'nin İtalya'dan daha kötü duruma geleceğinin endişesine kapılırken geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu üyeleri, Prof Dr. Alpay Azap ve Prof. Dr. Serhat Ünal böyle bir durumun yaşanmasın mümkün olmadığını dile getirdi.

TÜRKİYE EN ÇOK ÖLÜMÜN YAŞANDIĞI 15'İNCİ ÜLKE

Türkiye, dünya genelinde koronavirüste en çok ölümün yaşandığı 15'inci ülke olarak dikkat çekiyor. Listenin ilk sırasını 7 bin 503 ölümle İtalya alırken, bir diğer Avrupa ülkesi İspanya ise 3 bin 647 ölümle ikinci sırada yer aldı. Sıralama; Çin, İran ve Fransa şeklinde devam ediyor.

İşte kamuoyunu paniğe sevk eden vaka sayılarındaki artışın yer aldığı tablo:

Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye’deki vaka sayısı İtalya ve İspanya’dan hızlı artıyor
Etiketler: Türkiye, İspanya, İtalya, Sağlık, Güncel

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Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor

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Haberler ›› Sağlık ››Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor - Haberler
Yorumlar (7)
HAKİKİ KIRROO:her kafadan bi ses çıkıyor. 1 ay öncede bizde görülmez diyolardı. şimdi italya olmayız. bi kesim bu kadar rahat diğer kesim en kötü senaryoda anlamış değilim
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VAKA:VAKA SAYISININ ARTIŞ GÖSTERMESİ; YAPILAN TESTLERİN ÇOKLUĞUNDANDIR. TEST YAPMAZSAN VAKAYI DA TESBİT EDEMEZSİN DOLAYISIYLA VAKA AZ OLMUŞ GİBİ OLUR. O ÜLKELERDE TEST YAPILMA ORANININ OLDUKÇA DÜŞÜK OLDUĞUNU UYNUTMAYALIM. BİZ ONU BUNU BIRAKALIM TEDBİRLERİMİZİ ALALIM. TAKDİR ALLAHDAN. RABBİM, İNSANLIĞI BU İLLETTEN EN KISA SÜREDE KURTARSIN.
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GÖZLEM:301 madenciyi bir günde kaybettik. . 3 gün ağladık. . 62 mehmetçiği 15 gün içinde şehit verdik. Bazıları hiç hissetmedi acılarını. . Şimdi bir CORONA belası çıktı, 15 günde 59 kayıp verdik. ( Yaşlı ve bağışıklık sistemleri zayıf olduğunu da söylediler ) KIYAMET KOPARTIYORLAR. . ! ''Azdan az, çoktan çok gider ''diyenleri bir hatırlamaya çalışın. . AĞLAMAYIN. . ÜZÜLMEYE DEĞMEZ. . ! Bireysel yaratıklar olduğumuz için, bırakın üzülmeyi, başkalarının başına gelen felaketler nedeniyle sevinen alçaklar var.
Cevap Yaz 1 1
ABDULKADİR:bunun ilacıısumaktır suyla karştırıp için
Cevap Yaz 2 0
HELE HELE:O ZAMAN NE YAPCEZ EV DE KAL TÜRKİYEMMM
Cevap Yaz 2 4
FAKİR:BAŞKANIM BENİ AYLIK 3000 TL YE MAAŞA BAĞLA. SÖZ SANA 3 AY KIMILDAMADAN YATACAĞIM
Cevap Yaz 2 15
REİS:Sana vereceğime 3 suriyeliye veririm 3 oy alırım
1 0

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