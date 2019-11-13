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Korkutan yangın mahalleyi duman altında bıraktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yemeği yaptıktan sonra yan komşusuna geçen kadının evinde çıkan yangın, mahalleyi duman altında bıraktı.

13.11.2019 15:53 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:59Korkutan yangın mahalleyi duman altında bıraktı
'in ilçesinde yemeği yaptıktan sonra yan komşusuna geçen kadının evinde çıkan yangın, mahalleyi duman altında bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, olay Kadıköy Mahallesi 100. Sokak'ta 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. İddiaya göre A.D. isimli kadın fırında yemeği hazırladıktan sonra kısa süreliğine yan komşusuna geçti. Otururken bir anda pencereden evinden dumanların çıktığını gören kadın büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, korku yaşayan kadına 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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