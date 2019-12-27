Haberler » Güncel » Korkuteli Belediye Başkanı İşlek: 'Cumhur ittifakı, her türlü maddi ve manevi beklentilerin... - Haber

Korkuteli Belediye Başkanı İşlek: "Cumhur ittifakı, her türlü maddi ve manevi beklentilerin...

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, dün gerçekleşen olağanüstü belediye meclis toplantısında esnafa olan borçların ödenmesi için talep edilen borçlanma teminat mektubuna AK Parti grubu tarafından verilen red oyunun Cumhur İttifakını zedelemeyeceğini söyledi.

27.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:44 Korkuteli Belediye Başkanı İşlek:
Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, dün gerçekleşen olağanüstü belediye meclis toplantısında esnafa olan borçların ödenmesi için talep edilen borçlanma teminat mektubuna AK Parti grubu tarafından verilen red oyunun Cumhur İttifakını zedelemeyeceğini söyledi.

Başkan İşlek imzasıyla yapılan açıklamada dün gerçekleşen olağanüstü meclis toplantısında esnafa olan borçların ödenmesi için talep edilen İller bankası borçlanması teminat mektubu alımı maddesinin Ak Parti grubu tarafından reddedildiği hatırlatıldı.

Cumhur İttifakının küçücük bir borçlanma yetkisi ile, maddiyatla örtüştürülemeyecek, üç beş meclis üyesinin çeşitli sebeplerle red vermesi ile bağdaşlaştırılamayacak ve ilçede oluşan 9 aylık dönemdeki birlik ve beraberliğizi bozamayacak kadar güçlü ve iradeli olduğunun altı çizilen açıklamada şöyle denildi: " Cumhur ittifakı; her türlü maddi ve manevi beklentilerin üstünde, şahısların kişisel sebepleri ile yıkılmayacak kadar sağlamdır. Cumhur İttifakı Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin bizlere talimatla emanet ettiği, canımız pahasına koruyacağımız, ülkemiz adına en önemli emanettir. Dolayısı ile bir maddenin, üç beş kişinin şahsi kararları ile red edilmesi, ileriye doğru kararlı adımlarımızı bozamayacak, Korkuteli'mizin yakaladığı ivmeye set vuramayacak ve dahi İttifakımıza fitne,fesat sokamayacaktır. Bu vesile ile Cumhur İttifakının beraberce hazırladığı en önemli 3 projesinin yılbaşı gecesi atılacak temel atma törenine tüm halkımızı tekraren davet ederiz." - ANTALYA

Ömer Niyazi İşlek, Korkuteli, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03   Doç. Dr. Bekler: Uzun süredir deprem üretmeyen bölgeler bizi endişelendiriyor - Haber
16:03   Başkan Aksoy'dan çocuklara yeni yıl hediyesi - Haber
16:02   Şanlıurfa'da yasa dışı bahis oynatan 16 kişi tutuklandı - Haber
16:02   Sultaniye üzümünde yılın son hasadı yapıldı - Haber
15:58   Kar nedeniyle 205 mahalle yolu ulaşıma kapandı - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
27.12.2019 16:04:06