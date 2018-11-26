Korkuteli Belediyespor Son Dakikada Yenildi

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Korkuteli Belediyespor
, deplasmanda Kumluca Belediyespor
'a 1-0 mağlup oldu.
Kumluca ilçe stadyumunda oynanan Kumluca Belediyespor -Korkuteli Belediyespor maçına Korkuteli taraftarı yoğun ilgi gösterdi. İlk yarıda karşılıklı ataklardan yararlanamayan her iki takım ilk yarıyı 0-0 berabere tamamladı.
İkinci yarıya atak başlayan Korkuteli Belediyespor, bulduğu birçok pozisyonu değerlendiremedi. Karşılaşmanın 86'ıncı dakikasında Kumluca Belediyespor'dan Haşim Ergül takımını 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Kumluca Belediyespor, Korkuteli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Kumluca Belediyespor puanını 18'e yükseltirken, Korkuteli Belediyespor, 13 puanla 7'inci sıradaki yerini korudu.
Kumluca Belediyespor'da Ali Atıcıel, rakibine tokat atmasıyla direk kırmızı kart gördü.
Karşılaşmayı Bekir Yücel, Fırat Olgun, Ogün Karabulut hakem üçlüsü yönetti - ANTALYA
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26 Kasım 2018 Pazartesi 11:01