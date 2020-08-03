Korkuteli'de aşırı yağış su baskınlarına neden oldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde aşırı yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. Yağış nedeniyle taşan dere yataklarından gelen sel suları, tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Korkuteli'ne bağlı Ulucak Mahallesinde öğle saatlerinde yağmur yağışı oldu. Yağışın şiddetini arttırmasının ardından, Ulucak Mahallesi içinden geçen dere yatakları taşarak su baskınlarına neden oldu.

Yağan yağmur ve oluşan sel nedeniyle bölgede tarım arazileri de zarar gördü. Ulucak Mahalle muhtarı Mustafa Demir, "Can kaybımız yok ancak yollarca ve arazilerde zarar oluştu" dedi.

Evlerinde tedirgin olan vatandaşlar, derenin bir an önce ıslah edilmesini ve temizlenmesini istediler. - ANTALYA