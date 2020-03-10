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Korkuteli'de kadın merkezi açıldı

Korkuteli ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Altuncan Hatun Kadın Merkezi törenle açıldı.

10.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:38
Korkuteli'de kadın merkezi açıldı
Korkuteli ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Altuncan Hatun Kadın Merkezi törenle açıldı.
Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, yaptığı konuşmada açılışı şehitlere duyulan saygı nedeniyle dualarla gerçekleştirdiklerini söyledi.
Altuncan Hatun'un Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey'in eşi ve dünyanın en güçlü altı kadınından biri olduğunu belirten İşlek, "Burası da Selçuklu şehri. Korkuteli'mizin kadınları da bana göre hükümdar ve birer komutan. Hepsi İslam'a ve Turan'a evlat yetiştiriyorlar." dedi.
Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Selim Yazıcı'nın okuduğu dua eşliğinde kurdele kesimi yapılarak merkez hizmete sunuldu.

Kaynak: AA

Etiketler : Korkuteli, Selçuklu, Güncel
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