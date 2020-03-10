Korkuteli'de kadın merkezi açıldı
Korkuteli ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Altuncan Hatun Kadın Merkezi törenle açıldı.
10.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:38
Korkuteli ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Altuncan Hatun Kadın Merkezi törenle açıldı.
Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, yaptığı konuşmada açılışı şehitlere duyulan saygı nedeniyle dualarla gerçekleştirdiklerini söyledi.
Altuncan Hatun'un Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey'in eşi ve dünyanın en güçlü altı kadınından biri olduğunu belirten İşlek, "Burası da Selçuklu şehri. Korkuteli'mizin kadınları da bana göre hükümdar ve birer komutan. Hepsi İslam'a ve Turan'a evlat yetiştiriyorlar." dedi.
Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Selim Yazıcı'nın okuduğu dua eşliğinde kurdele kesimi yapılarak merkez hizmete sunuldu.
Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, yaptığı konuşmada açılışı şehitlere duyulan saygı nedeniyle dualarla gerçekleştirdiklerini söyledi.
Altuncan Hatun'un Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey'in eşi ve dünyanın en güçlü altı kadınından biri olduğunu belirten İşlek, "Burası da Selçuklu şehri. Korkuteli'mizin kadınları da bana göre hükümdar ve birer komutan. Hepsi İslam'a ve Turan'a evlat yetiştiriyorlar." dedi.
Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Selim Yazıcı'nın okuduğu dua eşliğinde kurdele kesimi yapılarak merkez hizmete sunuldu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Korkuteli'de kadın merkezi açıldı
Manşet
Haberler
Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Güncel
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
Güncel
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Güncel
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Güncel
Türk heyetinin bekletildiği iddiasına hükümet kanadından ilk açıklama: Erdoğan beklediyse, Putin de diğer tarafta 1 dakika bekledi