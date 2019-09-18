Haberler » Güncel » Haber

Korkuteli'de karyağdı armudu masaya yatırıldı

Korkuteli Ziraat Odası tarafından ilçenin en önemli tarımsal gelir kaynaklarından olan karyağdı armudu masaya yatırıldı.

18.09.2019 13:38Korkuteli'de karyağdı armudu masaya yatırıldı
Korkuteli Ziraat Odası tarafından ilçenin en önemli tarımsal gelir kaynaklarından olan karyağdı armudu masaya yatırıldı.

Ziraat Odasındaki toplantıda konuşan Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, karyağdı armudunun başkenti olarak bilinen ilçede, armut toplama döneminin 2 Ekim itibariyle başlayacağını belirtti.

Büyükçetin, çiftçilerin, hasada çekirdeğin olgunlaşmadan ve siyah renk almadan başlanmaması uyarısında bulundu.

Büyükçetin, üründe ekonomik zarara uğranılmaması ve pazar sorununun yaşanmaması için üreticilerin erken hasattan kaçınmaları gerektiğinin altını çizen Büyükçetin, " Normal olgunlaşan armudun kalibresi 14 olması gerekir."dedi. - ANTALYA

Korkuteli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:06 Hasmının dükkanına traktörle girdi
16:06 Kavak'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı
16:06 "Askeri casusluk" savcısı Kılınç'ın yargılandığı dava
16:06 Tuzla'da patlama sonrası yaşananlar havadan görüntülendi 2
16:06 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 16'ıncı gün; aile sayısı 40 oldu
16:06 İzmir foça ve menemen'de sulama kanalında balık ölümleri endişesi
16:06 Zonguldak kayıp kadının üzeri çalılarla kapatılmış cesedi bulundu