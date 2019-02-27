Korkuteli'de 'Şehitlik ve Gazilik' Konferansı

Kaynak: İHA

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 'Şehitlik ve Gazilik' konulu konferans düzenlendi.Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi konferans salonunda 'Şehitlik ve Gazilik' konulu konferans düzenledi. Konferansa Kaymakam Ömer Çimşit, Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, İlçe Jandarma Komutan vekili Jandarma Başçavuş Seydi Özer, Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız, Şube Müdürü Fatih Özbay, şehit yakınları, Kıbrıs gazileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.Konferansta İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Emre Demir tarafından sunum yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konferansta ilk önce Çanakkale Savaşlarını, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Teşkilatını anlatan slaytlar gösterildi. Kıbrıs gazileri Mehmet Çoban, Mustafa Lökçü ve Süleyman Aslantaş, Kıbrıs Harekatı'ndaki anılarını anlattı. - ANTALYA