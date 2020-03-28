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Korkuteli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

28.03.2020 18:11 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:12
Korkuteli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya 'nın Korkuteli ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Korkuteli ilçesi Söğütçük Mahallesi Korkuteli Antalya Devlet Karayolu 34. kilometresinde meydana geldi. Korkuteli'den Antalya istikametine seyir halinde bulunan Ünal S. yönetimindeki 09 EL 801 plakalı kamyon, sürücüsünü direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole yan yattı. Kazada sürücü Ünal S. yaralanırken yanında yolcu olarak bulunan 33 yaşındaki Ümit S. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Ünal S. ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Korkuteli, Antalya, 3. Sayfa

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