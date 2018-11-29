Korkuteli-Elmalı Karayolu Trafiğe Açıldı

Antalya
'nın Korkuteli- Elmalı
Karayolunun bazı bölümleri tek şeritli olarak trafiğe açıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü
13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan Korkuteli-Elmalı Karayolunun bir kısmı tek şeritli olarak trafiğe açıldı.
Yolunun kalan kısmı 2021'de bitecek
Toplam uzunluğu 159 kilometre olan Antalya- Burdur
Ayrımı-Kızılkaya-Korkuteli-Elmalı- Finike
projesinin 68 kilometrelik kesimi bölünmüş yol olarak tamamlandı. Ödenekler doğrultusunda Kızılkaya Ayrımı-Antalya ve Korkuteli-Elmalı arasında çalışmalar devam etmektedir. Yapım çalışmalarının 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmekte. - ANTALYA
29 Kasım 2018 Perşembe 15:58