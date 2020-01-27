Haberler » Güncel » Korkuteli ilçesinde karla mücadele ediliyor - Haber

Korkuteli ilçesinde karla mücadele ediliyor

Korkuteli ilçesinde Söbüce Mahallesi'nin karla kaplanan yolu, belediye ekiplerince iş makineleriyle açıldı.

27.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:46Korkuteli ilçesinde karla mücadele ediliyor
ilçesinde Söbüce Mahallesi'nin karla kaplanan yolu, belediye ekiplerince iş makineleriyle açıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, doğu ve batı ilçelerinin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için hummalı çalışma yapıldığı belirtildi.

Kırsal alan ekiplerinin kardan kapanan mahalle yollarını iş makineleriyle temizleyerek açtığı aktarılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesi Söbüce Mahalle yolunda karla mücadele çalışması yaptı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeni ile kapanan Söbüce yolunu iş makineleriyle açtı." ifadeleri kullanıldı.

Korkuteli, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:42  Elazığ'da enkaz altından kurtarılanlar deprem anını anlattı
17:42  Depremin yaraları sarılıyor
17:36  Vatan Partisi Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Tatar: "Etkinlik yanlış anlaşıldı"
17:36  Depremzede çocuklara takılarını gönderdi
17:40  Yamaç paraşütüyle travertenlere düştü
27.01.2020 17:44:03