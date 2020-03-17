Korkuteli Kaymakamlığı başkanlığında Korona toplantısı yapıldı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde "Koronavirüs'e Karşı Alınacak Önlemler" konulu toplantı düzenlendi.
17.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:33
Antalya 'nın Korkuteli ilçesinde " Koronavirüs 'e Karşı Alınacak Önlemler" konulu toplantı düzenlendi. Ayrıca ilçedeki tüm okullarda dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün, Türkiye'de görülmesiyle birlikte tedbirler de artırılmaya başlandı. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit başkanlığında, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile "Koronavirüs'e Karşı Alınacak Önlemler" konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda, Korona virüsü riskine karşı alınacak tedbirler, masaya yatırıldı. Korona virüsüne karşı korunma yollarının başında panik oluşturulmadan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığı gibi alınacak hijyen kurallarına dikkat çekildi.
Okullarda ilaçlama başladı
Diğer yandan Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede Okul Dezenfekte Ekibi kurarak, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Korkuteli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Çelik başkanlığında, İSG Uzmanı Halil Aydın, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri Bayram Tabak, Erol Çetinkaya, İbrahim Şahin, Veli Demir ve Alper Sarı'dan oluşan Okul Dezenfekte Ekibi, Halk Eğitim, Öğretmen Evi, Fikriye Ramazan Yalçın İlk ve Orta, Yaşar Sadi Tekin, Fen lisesi ve a ve b blok, pansiyonu Korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları yaptı. - ANTALYA
Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün, Türkiye'de görülmesiyle birlikte tedbirler de artırılmaya başlandı. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit başkanlığında, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile "Koronavirüs'e Karşı Alınacak Önlemler" konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda, Korona virüsü riskine karşı alınacak tedbirler, masaya yatırıldı. Korona virüsüne karşı korunma yollarının başında panik oluşturulmadan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığı gibi alınacak hijyen kurallarına dikkat çekildi.
Okullarda ilaçlama başladı
Diğer yandan Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede Okul Dezenfekte Ekibi kurarak, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Korkuteli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Çelik başkanlığında, İSG Uzmanı Halil Aydın, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri Bayram Tabak, Erol Çetinkaya, İbrahim Şahin, Veli Demir ve Alper Sarı'dan oluşan Okul Dezenfekte Ekibi, Halk Eğitim, Öğretmen Evi, Fikriye Ramazan Yalçın İlk ve Orta, Yaşar Sadi Tekin, Fen lisesi ve a ve b blok, pansiyonu Korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları yaptı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs, Korkuteli, Antalya, Güncel
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