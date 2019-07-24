Haberler» Güncel» Haber

Korkuteli Mezbahası bayrama hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Korkuteli Mezbahası bayramda kesim hizmeti verecek.

24.07.2019 09:25 Korkuteli Mezbahası bayrama hazır
Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Korkuteli Mezbahası bayramda kesim hizmeti verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından işleticiye kiralanan Korkuteli mezbahası Kurban Bayramı'na hazır hale getirildi. Kesim numaralarının verildiği mezbaha, günlük 500 küçükbaş, 100 büyükbaş kesme kapasitesine sahip bulunuyor.

Kesimhane işletmecisi Mehmet Küçükgülmez, kesim randevusu almaya başladıklarını belirterek," Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Ama bizim en büyük sorunuz susuzluk. Birkaç kez sondaj vuruldu, su çıkmadı. Depolarımızı doldurmak için taşıma su bile bulamıyoruz. Günlük 500 küçükbaş, 100 büyükbaş kesme kapasitesine sahibiz. Her zaman görevli bir veterinerimiz var. Toplamda sekiz personel çalışıyoruz. 150 büyük başlık soğuk hava odalarımız mevcut. Biz kendi imkanlarımız ile su problemini çözmeye çalışacağız. Kurban Bayramı'nda en iyi şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışacağız."dedi. - ANTALYA

Kurban Bayramı, Korkuteli, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Haberleri
11:02   DHA YURT BÜLTENİ-5
11:02   Bursa Orduevi'nin asırlık "çınarları"
11:01   inleyiciler Aslan Kral'ın ilk gösteriminden sonra "aşkı hissetti"
11:01   BOĞAZ'IN ŞATO GÖRÜNÜMLÜ YALISI 550 MİLYON TL'YE SATIŞTA; BORİS JOHNSON'UN DEDESİ DE KALMIŞ
11:01   Kışı evlerinde, yazı mağarada geçiriyorlar
11:01   24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
11:01   İstanbul'da sigara kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı