29 Mart 2019, 17:53
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Korkuteli'nde Kaçak İçki ve Eşofman Ele Geçirildi

Korkuteli

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol aramasında 12 adet kaçak içki ile 51 adet eşofman takımı ele geçirdi.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol aramasında 12 adet kaçak içki ile 51 adet eşofman takımı ele geçirdi. Şüphelilere yasal işlem uygulandı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Korkuteli- Antalya Karayolunun Datköy arama noktasında şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan incelemede 12 adet Bulgar viskisi ile 51 adet eşofman takımı ele geçirildi. Kaçak Viskiler ile eşofmanlara el konulurken, olayla ilgili U.Y ile E.P. hakkında yasal işlem başlatıldı. - ANTALYA Jandarma, Korkuteli, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



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