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Korkuteli'nde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

13.11.2019 21:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:08Korkuteli'nde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
ANTALYA (İHA) – 'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Naldöken yolu 3'üncü kilometresi Kurucuova mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Esenyurt Mahallesi'ne giden İbrahim Kızılışık (76) idaresindeki 07 VF 695 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu savrularak uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Cemile Ünzül (72) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü İbrahim Kızılışık (76) ile Ramazan Kızılışık (66), Fatma Kızılışık (67) yaralandı. Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Cemile Ünzül'ün cenazesi otopsinin ardından Esenyurt Mahallesi'nde toprağa verildi. - ANTALYA

Esenyurt Mahallesi, Korkuteli, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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