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Korkuteli'nden Kumluca'ya helikopter destekli trafik uygulaması

Korkuteli-Elmalı-Finike-Kumluca İlçe Komutanlığı trafik ekiplerince Korkuteli'nden başlayıp Elmalı ve Finike ve Kumluca ilçesi sınırlarında jandarma sorumluluk bölgesinde helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı.

27.09.2019 16:04Korkuteli'nden Kumluca'ya helikopter destekli trafik uygulaması
Korkuteli-Elmalı-Finike- Kumluca İlçe Komutanlığı trafik ekiplerince Korkuteli'nden başlayıp Elmalı ve Finike ve Kumluca ilçesi sınırlarında jandarma sorumluluk bölgesinde helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı.

Korkuteli –Elmalı Karayolu 19'uncu kilometresi Beğis mahallesi kavşağında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu "Bu yolda hep birlikteyiz" projesi kapsamında Korkuteli-Elmalı-Finike ilçelerinin yer aldığı görev sahası içinde helikopter destekli trafik kontrollerine devam ediyor. Trafik kurallarına daha çok uyulmasını sağlamak suretiyle can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesini amaçlayan hava destekli denetimlerde radar uygulaması yapılarak plaka tanımlama sistemi kullanıldı. Helikopterle yapılan yol taramalarında kural ihlali yapan sürücüler kontrol noktalarındaki jandarma trafik ekiplerine bildirildi. - ANTALYA

Helikopter, Korkuteli, Jandarma, Kumluca, Güncel

Kaynak: İHA

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