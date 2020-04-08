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Korkuteli'nin giriş ve çıkışları kontrol altında

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ilçenin giriş ve çıkışlarında yapılan kontroller devam ediyor.

08.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:32
Korkuteli'nin giriş ve çıkışları kontrol altında
Antalya 'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ilçenin giriş ve çıkışlarında yapılan kontroller devam ediyor.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak 'a giriş-çıkışların yasaklanmasının ardından Korkuteli ilçe giriş-çıkışlarını 24 saat kontrol altına aldı. Korkuteli-Bucak, Korkuteli- Fethiye yolu Kızılcadağ mahallesinde kontrollerini sürdüren jandarma ekipleri, Denizli, Fethiye ve Burdur üzerinden ve mahalle yollarını takip ederek Korkuteli ve Antalya'ya girmek isteyenleri denetliyor.

Yol kontrolünde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulanan ayrıca 20 yaş altında yolcu taşıyanların evrakları kontrol ediliyor. Ayrıca jandarma ekipleri, ateş ölçer ile araçtaki vatandaşların ateşini ölçüyor. Şüpheli bulunan şahıslar da, gözetim altına alınıyor. Bunun yanı sıra ilçeye bağlı mahallelerden ilçe merkezine gelmeleri de yasaklanan vatandaşların kontrolleri de jandarma ekiplerince yapılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Korkuteli, Jandarma, Antalya, Güncel
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