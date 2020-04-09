Korkuteli Orman İşletme Şefleri görevlerine başladı
Korkuteli Orman işletme Müdürlüğüne atanan 3 yeni şef, bir orman mühendisi ile 5 orman muhafaza memuru Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğünde görevlerine başladı.
09.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:50
Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Şefi Ali Akın, Güllüpınar İşletme Şefi İrfan Taş ile Yazır şefliğine atanan Harun Karabaş şefliklerini teslim alarak görevlerine başladı. Ayrıca bir yeni orman mühendisi ile 5 orman muhafaza memuru da görevlerine başladı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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