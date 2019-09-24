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Korkuteli Uzunoluk'a peyzaj çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Uzunoluk Mahallesi'nde orta refüj ve peyzaj revizyon çalışmaları gerçekleştirdi.

24.09.2019 12:12Korkuteli Uzunoluk'a peyzaj çalışması
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Uzunoluk Mahallesi'nde orta refüj ve peyzaj revizyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent merkezi dışında ilçelerde de çalışmalarına geniş çaplı devam eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri son olarak, Korkuteli Uzunoluk Mahallesinde orta refüj peyzaj revizyon çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, yaklaşık 930 metrekarelik alanda 3562 adet çalı bitkisini ve 30 adet ağacı toprakla buluşturdu. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli, Güncel

Kaynak: İHA

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