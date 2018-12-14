"Korkuyorum" Diyen Fatih Portakal Hakkında Bir Suç Duyurusu Daha!

Şanlıurfa'da, bir avukat haber sunucusu Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu. Şanlıurfa Adliyesine gelen avukat İbrahim Uğur Akdoğan, cumhuriyet savcılığına Fatih Portakal hakkında hazırladığı suç duyurusu dilekçesini verdi.

"TÜRKİYE'DE BARIŞÇIL PROTESTOLAR OLMAZ"

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Akdoğan, sunucu Portakal'ın 10 Aralık'ta sunduğu ana haber bülteninde, "Türkiye'de barışçıl protestolar olamaz. Hadi bakalım barışçıl bir eylem için zamları protesto edelim. Doğal gaz zamlarını, hadi bakalım, yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak sokağa, korkudan, endişeden dayak yerim, vesaire. Hakkımı arayacağım ama ne yaparım başım belaya girer mi? Kaç kişi çıkar Allah aşkına?" dediğini hatırlattı.

"OYUNU BOZMANIN İLK ADIMI OYUNU GÖRMEKTİR"

Akdoğan, Fransa'da olduğu gibi insanları ayaklanmaya davet ettiğini öne sürdüğü Portakal hakkında dava açılmasını istedi. Fatih Portakal'ın halkı kin ve galeyana getirmek için çaba gösterdiğini savunan Akdoğan, şunları kaydetti: "Oyunu bozmanın ilk adımı oyunu görmektir. Biz ülke olarak bu oyunlara Fransız değiliz. Bizim daha güçlü ve birlikte olmamız lazım. Yapılan bu sokağa çağırma sözleri hukuka aykırıdır, suç duyurusunda bulunduk. Kendisi dün de aynı ekranda hiç pişman olmadığını ve hedef olduğunu öne sürdü. Yargı önünde hesap verecektir, devletimize güveniyoruz, hukuksal anlamda sürecin takipçisi olacağız."

HABERLER PEŞ PEŞE GELİYOR

Sakarya, Sivas ve son olarak Şanlıurfa'da bir avukat tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Fatih Portakal'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu...

"KORKUYORUM" DEMİŞTİ

Hakkındaki suç duyuruları sonrası bir açıklama yapan Portakal, "Bu kadar mı endişe veriyorum size. Canıma zarar geleceğinden korkuyorum. Kendim için önemli değil. Ailem var, sevdiklerim var. Doğrular üzerine haber yapın. Eleştirin ama hedef göstermeyin. Bir gün başıma bir şey gelirse, sebebi sizsiniz. Yandaş medyanın internet siteleri, televizyonları" ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

AK Partili Ömer Çelik, "Toplumsal taleple vandalizmi birbirinden ayırmak lazım. CHP'li Başkan yardımcısı ve bahsettiğiniz sunucunun sözleri dikkat çekicidir. Bu kadar yer yakılıyor, yıkılıyor. Bu şahısların bu şekilde aslında teskin edici rol oynaması gereken siyasilerin, medya mensupların tam tersine tahrik edici bir yönde olması manidar. Acaba kendi yayın kuruluşlarının vandalizmle karşı karşıya kalmasını mı istiyorlar. Bu sorumsuzluk karşısında haklı tepkiler var. AK Parti yakın bir şekilde takip ediliyor. Vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz. Bu şahıs daha önce 'Başbakan gitsin onun yerine Genelkurmay Başkanı gelsin' demişti. Bu çağrıları masum çağrılar olarak görmüyoruz kınıyoruz" demişti.