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KORNA ÇALAN KADIN SÜRÜCÜYÜ DARP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

EYÜPSULTAN ilçesinde korna çaldığı için kadın sürücüyü darp ettikten sonra kaçan trafik magandası H.H.B. polis tarafından yakalandı.

19.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:55KORNA ÇALAN KADIN SÜRÜCÜYÜ DARP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

EYÜPSULTAN ilçesinde korna çaldığı için kadın sürücüyü darp ettikten sonra kaçan trafik magandası H.H.B. polis tarafından yakalandı. Trafik ekipleri tarafından yakalandıktan sonra 108 lira para cezası kesilen sürücü, kadın sürücünün şikayeti üzerine adli işlem yapılması için  Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sosyal medya üzerinde bir kadın sürücünün yolda korna çaldığı için tartıştığı bir sürücü tarafından yol ortasında darp edildiği görüntülerin yayınlanması üzerine polis harekete geçmişti. Akşam saatlerinde ani fren yapmasının ardından arkasındaki otomobili kullanan kadın sürücüye saldıran şüpheli, onu iterek ve vurarak  yere yıktıktan sonra çevredekilerin müdahalesi üzerine otomobiline binerek uzaklaşmıştı.

108 LİRA CEZA KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından kimliği tespit edilen sürücü H.H.B. gözaltına alındı. Sürücü H.H.B.'ye Karayolları Trafik Kanunun 59. maddesinden (Yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek) 108 TL Trafik İdari Para cezası kesildi.

ADLİ İŞLEM YAPILACAK

Ancak darp edilen kadın sürücü Ş.A.'nın şikayeti üzerine sürücü H.H.B. adli işlemlerin yapılması için Eyüpsultan merkezi amirliğine teslim edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin polis merkezinden çıkarılması



Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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