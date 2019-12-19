Haberler » Güncel » Korna çalan kadın sürücüyü darp eden şüpheli yakalandı - Haber

Korna çalan kadın sürücüyü darp eden şüpheli yakalandı

EYÜPSULTAN ilçesinde korna çaldığı için kadın sürücüyü darp ettikten sonra kaçan trafik magandası H.H.B. polis tarafından yakalandı.

19.12.2019 13:03 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:06
EYÜPSULTAN ilçesinde korna çaldığı için kadın sürücüyü darp ettikten sonra kaçan trafik magandası H.H.B. polis tarafından yakalandı. Trafik ekipleri tarafından yakalandıktan sonra 108 lira para cezası kesilen sürücü, kadın sürücünün şikayeti üzerine adli işlem yapılması için Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Sosyal medya üzerinde bir kadın sürücünün yolda korna çaldığı için tartıştığı bir sürücü tarafından yol ortasında darp edildiği görüntülerin yayınlanması üzerine polis harekete geçmişti. Akşam saatlerinde ani fren yapmasının ardından arkasındaki otomobili kullanan kadın sürücüye saldıran şüpheli, onu iterek ve vurarak yere yıktıktan sonra çevredekilerin müdahalesi üzerine otomobiline binerek uzaklaşmıştı.
108 LİRA CEZA KESİLDİ
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından kimliği tespit edilen sürücü H.H.B. gözaltına alındı. Sürücü H.H.B.'ye Karayolları Trafik Kanunun 59. maddesinden (Yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek) 108 TL Trafik İdari Para cezası kesildi.
ADLİ İŞLEM YAPILACAK
Ancak darp edilen kadın sürücü Ş.A.'nın şikayeti üzerine sürücü H.H.B. adli işlemlerin yapılması için Eyüpsultan merkezi amirliğine teslim edildi.
Korna çalan kadın sürücüyü darp eden şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:48   Nakliye dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Haber
14:48   Çatak'ta kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi - Haber
14:48   Nizip Belediye Başkanı Sarı TOKİ projesini anlattı - Haber
14:48   Kurtalan'da proje hazırlama eğitimi - Haber
14:47   TÇMB Antalya'da beton yol ve uygulamalarını anlattı - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46   Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:36   İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'daki at vebası salgınıyla ilgili harekete geçti - Haber
19.12.2019 14:58:13