Koro üyesi kadın canlı yayında türkü söylerken bayıldı

Edirne'de yerel televizyonda türkü programına katılan koro üyesi kadın, canlı yayın sırasında kısa süreli baygınlık geçirdi.

Edirne Televizyonu'nda yayımlanan "Ali Akartürk'le Türküler" programına bu hafta Bulgaristan'dan türkü grubu katıldı.

Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu üyesi kadınlar, Ali Akartük'ün çaldığı saz eşliğinde Balkan türküleri seslendirdi.

Canlı yayınlanan program sırasında koro üyesi kadınlardan Azer Ahmetçik baygınlık geçirdi. Program sunucusu Akartürk, reklam arası verdi.

Reklam arasında grup üyeleri ve televizyon çalışanlarınca müdahale edilen Azer Ahmetçik, bir süre dinlenmesinin ardından yeniden programa katıldı.

Kaynak: AA