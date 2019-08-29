Koro Ve Enstrüman Kursu Kayıtları Başlıyor

Kayıtlar 30 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edecek.

İnegöl Belediyesinin Koro, Enstrüman ve sanatsal eğitimlerinde yeni dönem başlıyor. Belediye Başkanı Alper Taban, kayıtları başlayan kurslarla ilgili bir açıklama yaparak yeni dönem kurs kayıtlarının 2 Eylül Pazartesi günü itibariyle başlayacağını ve 30 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edeceğini belirti. Taban açıklamasında, kurs kayıtları için http://www.inegolkultursanat.org/KursBasvuru adresinden, bu yıl yeni sistem kaydı üzerinden kurs.inegol.bel.tr veya Kültür Sanat ve Gençlik Merkezine gelerek şahsen başvuru yapılabileceğini de ifade etti. Vatandaşlar aynı zamanda kurslarla ilgili olarak 713 70 55 numaralı hat üzerinden İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi'nden bilgi alabilecekler.

SANAT TOPLUMLARIN KİMLİK KAZANMASINI SAĞLAR

Her yıl bünyesine yenilik katan, bir çok belediyede olmayan kurslarla vatandaşları kaliteli hizmet anlayışı ile buluşturan İnegöl Belediyesi ücretsiz kurs kayıtları, bu yıl da koro ve enstrüman kursları ile sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Sanatın insanlığın üzerinde ki fikri gelişimi ve toplumların kimlik kazanmasında ki önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Alper Taban; "Sanat kimliklerin oluşmasında özgün bir etkeni temsil eder. Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın bu gibi etkinliklerde yer alması, müziğin ve enstrüman çalabilmenin keyfine varırken hayatlarına zarafet katmalarını önemsiyorum. Tüm halkımızın faydalanabileceği, bu anlamda yeteneğini keşfetmek veya eğitimini alarak ilerlemek isteyen sanatseverlere belediye olarak bu hizmeti sunuyor olmaktan mutluluk duyuyorum. " şeklinde konuştu.

KORO VE ENSTRÜMAN BRANŞLARI AÇIKLANDI

Düzenlenen kurslarla ilgili detaylı açıklamada bulunan Başkan Taban; "2019-2020 eğitim öğretim yılında açacağımız korolarımız ve enstrüman kurslarımız belirlendi. Türk Sanat Müziği Korosu, Çocuk Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Çok Sesli Gençlik Korosu, Erkekler Tasavvuf Müziği Korosu ve Kadınlar Tasavvuf Müziği Korosu kurslarımız olacak. Enstrüman kurslarında ise; Bağlama, Yetişkin Keman, Çocuk Keman, Yetişkin Gitar, Çocuk Gitar, Ney, Çocuk Piyano, Ritim, Yan Flüt ve son olarak sanatsal eğitimlerimizin olmazsa olmazları, Çocuk Resim Atölyesi, Halk Dansları, Drama ve Tiyatro alanında kurslarımız olacak. Çocuk branşlarında yaş kriterleri özellikle 7 yaş üzeri çocuklar için düzenlenecek kurslarda, başvuru yapılırken yaş bilgisi de görüntülenebilecek" açıklamasında bulundu.

Sanata gönül veren tüm vatandaşlar başvuruya beklediğini ifade eden Belediye Başkanı Taban; "Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinde her yıl binlerce vatandaşımız meslek ediniyor. Hobilerini geliştiriyor, sanatsal kimliğini besliyor. Sizleri de sanatın iyileştirici ve ruhu besleyen gücünü keşfetmeye bekliyoruz" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.