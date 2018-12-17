Köroğlu, "Geleceği Açık Bir Meslek"

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:13



17 Aralık 2018 Pazartesi 10:13

DÜZCE(İHA) – Düzce Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Necmi Köroğlu, sosyal güvenlik mesleğinin geleceğinin de açık olduğunu söyledi.SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu, "Sosyal Güvenlik ve Mesleğin Geleceği" başlıklı konferansta, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Programı öğrencileri ile bir araya geldi.Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren öğretim görevlisi Muzaffer Çabukoğlu, sosyal güvenliğin hem ülkemizde hem dünyada önemli bir alan olduğunu belirterek bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere dış paydaşlar ile iş birliği içerisinde konferansı düzenlediklerini ifade etti.SGK Müdürü Necmi Köroğlu verdiği konferansta, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapısı, önemi ve vatandaşlarımıza verdiği hizmetler hakkında bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Sosyal güvenlik alanında meslek elemanı olacak öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Necmi Köroğlu, öğrencilerin hem kamu sektöründe, hem de özel sektör sigorta işletmelerinde çalışma fırsatlarının olduğunu belirterek mezuniyet sonrası bu alanda görev alacak öğrencilerin çok çalışması gerektiğini ifade ettiği konuşmasında sosyal güvenlik mesleğinin geleceğinin de açık olduğunu vurguladı.Konferansın sonunda kısa bir konuşma gerçekleştiren Doç. Dr. Yunus Biçen, Sosyal Güvenlik Programının önemini vurgulayarak, düzenlenen konferansın çok faydalı olduğunu dile getirdi. Soru-cevap bölümünün ardından, Doç. Dr. Yunus Biçen tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Düzce İl Müdürü Necmi Köroğlu'na teşekkür belgesi takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DÜZCE