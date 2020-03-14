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Korona bahanesiyle hırsızlık olaylarına karşı uyarı

Gaziantep Valiliği, korona virüs salgının bahane ederek evlerden hırsızlık yapıldığı yönünde uyarılarda bulundu.

14.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:40
Korona bahanesiyle hırsızlık olaylarına karşı uyarı
Gaziantep Valiliği, korona virüs salgının bahane ederek evlerden hırsızlık yapıldığı yönünde uyarılarda bulundu.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son zamanlarda COVID-19 salgınını (Coronavirüs) bahane etmek sureti ile Sağlık Bakanlığı tarafından tarama yapmak için geldiklerini söyleyip evlere girerek hırsızlık girişiminde bulunan şahısların olduğu ile ilgili çeşitli ihbarlar alınmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın böyle bir uygulaması bulunmamakta olup, vatandaşlarımızın bu tarz dolandırıcılık ve hırsızlık girişimlerine karşı dikkatli olmaları ve bu tür girişimlerle karşılaştıklarında emniyet güçlerimize bildirmeleri gerekmektedir" denildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Güncel

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