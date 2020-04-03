Korona bir milyondan fazla kişiye bulaştı
200'ye yakın ülkeye bulaşarak pandemiye dönüşen korona salgınıyla mücadele sürüyor.
03.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:34
ÜLKELERİN İYİLEŞME ORANLARI
İSPANYA 26 BİN 743
ALMANYA 19 BİN 175
İTALYA 16 BİN 847
İRAN 15 BİN 473
FRANSA 10 BİN 935
ABD 8 BİN 878
(İHA)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler: Koronavirüs, Almanya, İspanya, İtalya, Güncel