Korona Bostwana'ya sıçradı

Güney Afrika ülkesi Bostwana'da ilk korona vakaları görülürken Tanzanya 'da da korona virüs kaynaklı ülk can kaybı yaşandı.Dünya genelinde hızla yayılan korona virüs Güney Afrika ülkesi Bostwana'ya sıçradı. Bostwana'da ilk korona virüs görüldüğü açıklandı. Botswana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi gerçekleştirdiği Ulusa Sesleniş konuşmasında, ülkede ilk korona vakalaının görüldüğünü duyurdu. Sağlık Bakanı Lems Kwape, 2 Taylan ve 1 Birleşik Krallık vatandaşına yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı duyurdu.Bostwana'nın yanı sıra Lesotho, Komorlar, Sierra Leona, Güney Sudan, Burundi ve So Tomé ve Prncipe ülkelerinde de korona vakası görülmüştü.Tanzanya'da ilk vakaTanzanya Sağlık Bakanı Ummy Mwalimu da ülkede korona virüs vakası kaynaklı can kaybının yaşandığın açıkladı. Bakan, 49 yaşındaki Tanzanya vatandaşının hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiğini dile getirdi.Tanzanya'da bugüne kadar 19 korona virüs vakası tespit edilmişti. - GABORONE

Kaynak: İHA