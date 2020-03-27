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Korona'dan korkmayan tek ülke: Belarus

Dünya geneli korona virüs pandemisi nedeniyle panik halindeyken, Belarus salgına karşı herhangi bir önlem almamasıyla dikkat çekiyor.

27.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:20
Korona'dan korkmayan tek ülke: Belarus
Dünya geneli korona virüs pandemisi nedeniyle panik halindeyken, Belarus salgına karşı herhangi bir önlem almamasıyla dikkat çekiyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs dünya geneline yayılmaya devam ediyor. Vaka ve can kaybı sayısı her gün artarken, ülkeler de virüse karşı önlemlerini sıkılaştırmaya çalışıyor. Belarus ise salgına karşı herhangi bir önlem almamasıyla dikkat çekiyor. Ülkede şu ana kadar 86 vaka tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, korona virüse karşı ülke olarak herhangi bir önlem almayacaklarını belirterek, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı. Lukaşenko açıklamasında, yurt dışından gelen herkese test yapıldığını belirtmiş, "Günde 2-3 kişinin testi pozitif çıkıyor. Bu kişiler 1,5-2 hafta karantinaya alınıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Belarus'un korona virüs salgınına rağmen ülkedeki futbol ligini tatil etmeyen tek Avrupa ülkesi olması da geçtiğimiz günlerde tepkilere yol açmıştı.

Hükümetin salgına yönelik herhangi bir önlem almamasına karşın, başkent Minsk'te vatandaşlar korona virüs endişesi nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ediyor. Gençler ve çocuklar okullarına gitmek istemiyor. Ülkedeki birçok üniversite de sabah saatlerinde ulaşımda yaşanan yoğunluk nedeniyle öğrencilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla derslerini geç saatlere alma kararı aldı.

Belarus'ta 86 kişide Korona virüs tespit edilirken, bazı yerel kaynaklar ülkede korona virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, ancak bu ölümlerin resmi kayıtlara geçirilmediğini iddia ediliyor. - MİNSK
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Belarus, Wuhan, Güncel

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