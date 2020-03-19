Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Korona değil şizofreni çıktı - Güncel

Korona değil şizofreni çıktı

Sivas'ta korona virüs şüphesi gözetim altında bulunduğu hastaneden kaçan kişinin tahlil sonuçları negatif çıkarken şizofreni hastası olduğu anlaşıldı.

19.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:00
Korona değil şizofreni çıktı
Sivas 'ta korona virüs şüphesi gözetim altında bulunduğu hastaneden kaçan kişinin tahlil sonuçları negatif çıkarken şizofreni hastası olduğu anlaşıldı.

Sivas'ta geçtiğimiz gün gözetim altında bulunduğu hastaneden kaçarak polis tarafından yakalanarak yeniden gözetim altına alınan Korona virüs şüphelisinin şizofreni hastası olduğu ve yalan beyanda bulunduğu anlaşıldı.

Sivas Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çarşamba günü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir hastaya refakat eden isimli şahıs 'ben korona hastasıyım, Almanya'dan gelen akrabam ile temas kurdum, ateşim var' demesi üzerine aynı hastanede gözetim altına alınmış, hastadan alınan numuneler ilgili laboratuvara gönderilmiştir. Hasta gözetim altındayken Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden kaçmıştır. Emniyet güçlerine haber verilmesinin ardından kısa süre sonra yakalanan şahıs Sivas Numune Hastanesine getirilmiştir. Sivas Numune Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilen hastanın şüpheli vaka olmadığı tespit edilmiştir. Hastanın kayıtlarında psikiyatrik (Şizofreni) rahatsızlığı olduğu öğrenilmiştir. İlgili uzman tarafından evinde gözlenmesi önerilen hasta 112 ekiplerince alınarak evine bırakılmıştır. Hastadan alınan numuneler negatif çıkmıştır" denildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler : Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4’e, vaka sayısı 359’a yükseldi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için ’3 gün alkışlayalım’ çağrısı yaptı Güncel
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Güncel
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading