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Korona döneminde kuruyemişe talep arttı

Türkiye'de salgın sebebi ile alınan tedbirler sonucu evlerinde daha uzun vakit geçiren vatandaşların kuruyemiş tüketimine önemli ölçüde arttı.

09.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:09
Korona döneminde kuruyemişe talep arttı
Türkiye 'de salgın sebebi ile alınan tedbirler sonucu evlerinde daha uzun vakit geçiren vatandaşların kuruyemiş tüketimine önemli ölçüde arttı.

Dünya genelinde hızla yayılan ve ölüm sayısı her geçen gün artan Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de de birçok önlem alındı. Önce ortak oturma alanı olan işletmelerin kapanması, ardından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için yürürlüğe giren geçici sokağa çıkma yasağı vatandaşların evlerinde geçirdikleri zamanı oldukça artırdı. Yasal olarak dışarı çıkamayanlarla birlikte bireysel karantina için kendilerini evlerine kapatan vatandaşlar ise kuruyemiş tüketimine yöneldi. Evde geçirilen süre içerisinde televizyon izlerken ya da oyunlar oynarken en çok tercih edilen aperatif olarak kuruyemiş çeşitleri tercih ediliyor. Vatandaşlar evde olmanın yaşattığı psikolojik baskıyı, yiyecek ve özellikle kuruyemiş tüketerek yenmeye çalışıyor.

"Sıkıldıkları için fazla kuruyemiş tüketiyorlar"

Eskişehir'de bir kuruyemişçi olan Alaaddin Erim, vatandaşların Korona virüs salgını döneminde kuruyemiş tüketimine daha fazla yöneldiklerini belirtti. Evde olmanın oluşturduğu sıkkınlık hissi nedeniyle insanların kuruyemiş tüketme ihtiyacı duyduklarını ifade eden Erim, "Korona virüs nedeniyle insanlar sıkıntıda oldukları için bazı ihtiyaçlarını giderdikten sonra evlerinde gidiyorlar. Eve dönerken de sıkıntıdan fazla tükettikleri kuruyemişi almadan da geçmiyorlar. Karantina dönemini bu şekilde atlatmaya, kendilerini bu şekilde meşgul etmeye çalışıyorlar herhalde. Biz de elimizden geldiğince vatandaşlarımızı memnun edecek şekilde ve sağlıklarını tehlikeye sokmadan hizmet vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Durum böyle giderse fiyatlar değişecektir"

İlerleyen günlerde kuruyemişe olan talebin artması nedeniyle fiyatların da artabileceğini aktaran Alaaddin Erim, "Genellikle bu dönemde fındık ve fıstık tercih ediliyor. Kuru meyvelerden ise kayısı ve incir, bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri olduğu bilindiği için çok tercih ediliyor. Fiyatlarımızda da şu anda bir değişme yok fakat durum böyle giderse değişme olacaktır diye düşünüyorum. Talep artınca haliyle fiyatlarda da artış olabilir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Türkiye, Yaşam
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