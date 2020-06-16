’Korona duası’ diye pazarlanan muska ’keriz yolma duası’ çıktı

Show TV ekranlarında Zahide Yetiş'in sunumuyla ekrana gelen programda koronavirüsten korunma muskası olarak satılan muskada Arapça "Keriz Yolma Duası" yazdığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gündeme bomba gibi düşen bu olay, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Vatandaşların dini hassasiyetini kazanç kapısı haline getiren bu kişiler hakkında yasal işlem yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu.