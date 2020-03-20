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Korona endişesine karşı canlı terapi hizmeti

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı tedbirlerini arttıran Büyükçekmece Belediyesi, ihtiyaç duyan vatandaşlara canlı terapi desteği verecek.

20.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:14
Korona endişesine karşı canlı terapi hizmeti
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı tedbirlerini arttıran Büyükçekmece Belediyesi, ihtiyaç duyan vatandaşlara canlı terapi desteği verecek.

Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Korona virüs ve benzeri olumsuz olaylar karşısında yaşanabilecek kaygı ve panik vakalarına karşı terapi hizmeti veriyor. Haftanın 7 günü 444 0 340 nolu canlı destek hattını arayan vatandaşlara saat 08.30 - 00.00 arasında kesintisiz olarak terapi hizmeti verilecek. Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile Danışma hattının uzman psikologları, psikolojik destek almak için arayan vatandaşları dinleyerek psikolojik açıdan sağlıklı kalmalarına yönelik ve endişelerini giderecek tavsiyelerde bulunacaklar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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