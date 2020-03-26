Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona fırsatçılarına operasyon

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınını fırsat bilerek fırsatçılık yapan şahıslara yönelik Adıyaman'da, polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

26.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:03
Korona fırsatçılarına operasyon
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınını fırsat bilerek fırsatçılık yapan şahıslara yönelik Adıyaman 'da, polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde Sağlık Bakanlığının her hangi bir izni olmadan usulsüzce ve steril şartlara uyulmadığına dair maske üretimi yapıldığı ihbarı aldı. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri, belirtilen adrese sağlık müdürlüğü ve ticaret müdürlüğü personellerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda üretimi tamamlanmış 24 bin adet maske, 20 bin adet maske üretiminde kullanılan kare kumaş ele geçirildi. Malzemelere el konulurken firma sahibi olan M.C., isimli kişiye 86 bin 806 TL para cezası kesildi. Denetimlerin ise aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Korona fırsatçılarına operasyon - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:08: TBMM Genel Kurulu toplanamadı - Haberler 14:07: Mekke'de hastanede tedavi gören annesinden haber alamıyor - Haberler 14:07: Korona fırsatçılarına öyle bir beste yaptılar ki, sosyal medya Trakyalı sokak sanatçılarını... - Haberler 14:06: Kayseri'de hava ambulansı hayat kurtarmaya devam ediyor - Haberler 14:05: TBMM'de korona virüsüne karşı termal kameralı önlem - Haberler 13:37: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi - Haberler 13:09: Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti 12:43: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi - Haberler 12:04: Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı - Haberler 11:54: Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu - Haberler 11:51: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı - Haberler 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?