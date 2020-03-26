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Korona fırsatçılarına öyle bir beste yaptılar ki, sosyal medya Trakyalı sokak sanatçılarını...

Edirneli sokak sanatçılarının korona virüse ve korona virüs fırsatçılarına tepki göstermek amacıyla yaptıkları 9/8'lik beste sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

26.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:07
Korona fırsatçılarına öyle bir beste yaptılar ki, sosyal medya Trakyalı sokak sanatçılarını...
Edirneli sokak sanatçılarının korona virüse ve korona virüs fırsatçılarına tepki göstermek amacıyla yaptıkları 9/8'lik beste sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

9/8'lik tepki

Edirneli sokak sanatçıları Aşkım Yeşilli ve Caner Memiş'in korona virüs ve korona virüs fırsatçılarına tepki göstermek için oyun havası tarzında çalıp söyledikleri 9/8'lik beste sosyal medyada yüz binlerce izlendi.

Saç makinesi mikrofon, tabureler ritim aleti oldu

Şehir merkezinde bulunan bir kuaför dükkanında çekilen videoda sokak sanatçısı Aşkım Yeşilli'nin saç kesme makinesini mikrofon olarak kullanması ve diğer sokak sanatçısı Caner Memiş'in de tabureleri ritim aleti olarak kullanması dikkat çekti.

Dinleyenleri kırıp geçirdi

Sokak sanatçılarının "maskesiz çıkma sokağa" diyerek mesaj verdikleri korona Roman havasının sözlerinde ise, "Bu ne biçim virüs yeter artık yeter, kuş gribi başlar domuz gribi gider, şimdi de korona, başımıza bela, maskesiz çıkma sende sokağa" sözleri ise dinleyenleri kırıp geçirdi.

"Fırsatçılara az geldi, doyuramadılar kendilerini"

Bestelerinde "Kolonyaya maskeye zam geldi, fırsatçılara az geldi, doyuramadılar kendilerini, şişiremediler ceplerini" sözleriyle korona fırsatçılarına da tepki gösteren Edirneli sokak sanatçılarının videosu sosyal medyada paylaşılınca ilgi odağı oldu. - EDİRNE
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Kaynak: İHA

Etiketler: Yeşilli, Kuaför, Yaşam

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